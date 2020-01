Tchad : décès de l’ancien Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji

Joseph Djimrangar Dadnadji, qui avait été Premier ministre du Tchad en 2013 avant de passer dans le camp de l’opposition, est mort mardi 31 décembre à l’âge de 65 ans d’un accident vasculaire cérébral, a annoncé mercredi un responsable de son parti.

« Il a été évacué à l’hôpital le 26 décembre, et son état de santé s’est dégradé » avant son décès le 31 décembre, a déclaré Malloum Abba, deuxième vice-président du Cadre d’action populaire pour la solidarité et l’unité de la république (CAP-SUR), parti qui avait été créé par l’ancien Premier ministre en 2015. « Sa disparition laissera un vide difficile à combler, mais on va essayer de s’organiser pour maintenir la cohésion au sein du parti », a-t-il affirmé.

À la tête du gouvernement du président Idriss Déby Itno de janvier à novembre 2013, il avait quitté le gouvernement avec fracas plus d’un an avant de créer son propre parti. Candidat à la présidentielle d’avril 2016, que l’actuel chef de l’État avait remporté, il était arrivé quatrième avec 5% des voix.

Un « grand commis de l’État »

Le président tchadien a présenté jeudi soir sur Twitter ses condoléances « à la famille biologique et politique » de l’ancien Premier ministre.

Le principal opposant, Saleh Kebzabo, a pour sa part évoqué un « grand commis de l’État », mais aussi le seul ancien Premier ministre à avoir « osé dire merde au président Déby ». « C’était vraiment courageux de sa part », a-t-il déclaré.

« Un homme courageux qui a osé changer de chemin », a pour sa part estimé Succès Masra, président du mouvement politique Les Transformateur, qui dit avoir rencontré l’ancien Premier ministre la veille de son AVC.