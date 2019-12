E-administration : la Tunisie essaie tant bien que mal de simplifier les démarches des investisseurs étrangers

Demander sa carte de séjour en ligne, trouver un terrain en Tunisie pour y investir… L’administration tunisienne tente de faciliter les démarches pour attirer les investisseurs étrangers. Mais les efforts restent timides face à l’ampleur de la tâche.

La TIA a ainsi annoncé, le 25 novembre 2019, la possibilité de demander une carte de séjour en ligne, directement sur son site, disponible en arabe, français et anglais. Un service qui devrait être effectif « d’ici fin 2019 », indique Beligh Ben Soltane, son président.

Cette mesure vient s’ajouter à six autres services, mis en place depuis janvier 2019, qui permettent de télécharger et de déposer sur le portail les documents nécessaires pour déclarer un investissement, demander des autorisations, des aides, des avantages fiscaux… Si les Tunisiens sont également concernés, les principaux visés sont les investisseurs étrangers, parfois rebutés par la complexité de l’administration tunisienne.

« La majorité des déclarations sont aujourd’hui faites en ligne, et c’est un service très apprécié, surtout pour ceux qui ne sont pas à Tunis [où se trouvent les bureaux de la TIA, NDLR] », assure Beligh Ben Soltane. « Entre janvier et octobre 2019, nous avons traité 28 opérations d’investissement, dont 65 % d’investissements extérieurs, pour un montant global déclaré d’environ 2 milliards de dinars [590 millions d’euros] », se réjouit-il.

Nous sommes en train de recenser un certain nombre de terrains et de locaux disponibles pour les investisseurs

Et l’instance travaille déjà sur la numérisation de nouveaux services. « Nous allons bientôt proposer une offre foncière sur notre portail, annonce Beligh Ben Soltane. Nous sommes en train de recenser un certain nombre de terrains et de locaux disponibles pour les investisseurs, qui auront accès à cette base de données sur le site et pourront être mis en relation rapidement avec les propriétaires. »

Des mesures qui s’adressent surtout aux gros investisseurs