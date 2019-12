Corruption en Algérie : pourquoi Abdeslam Bouchouareb a écopé de la plus lourde peine

L’ex-ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb est le haut responsable qui a été condamné à la plus lourde peine, vingt ans de prison, dans le procès anti-corruption inédit dont le verdict a été prononcé mardi 10 décembre. Pour quelles raisons a-t-il été plus sévèrement puni que d’autres, comme les ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ?

Qui l’eut cru, en février 2019, au moment où ces hommes s’apprêtaient à faire réélire le président Bouteflika pour un cinquième mandat ? Le tribunal de Sidi M’Hamed, à Alger, a rendu ce mardi 4 décembre son verdict dans les affaires des usines de montages automobiles et du financement de la campagne électorale du candidat Bouteflika.

à lire Algérie : Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal condamnés à 15 et 12 ans de prison

Et si les ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été condamnés respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme, c’est l’ancien ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb qui a écopé de la plus lourde peine, avec vingt ans d’emprisonnement.

La justice algérienne a lancé un mandat d’arrêt contre celui, en fuite à l’étranger, qui était jugé par contumace. Depuis près d’une semaine, ce dernier était en effet l’élément central de ce premier grand procès impliquant de hauts responsables du régime Bouteflika – et qui devrait être suivi par d’autres jugements dans les prochaines semaines.

7 millions de dollars de cadeaux