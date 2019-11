Tunisie – Mohamed Abbou : « Le gouvernement verra le jour quelles que soient les conditions »

Le parti de Mohamed Abbou, fondateur et Secrétaire général du Courant démocratique, est en position confortable pour participer au prochain exécutif. En cas d’échec, ce bloc démocrate pourrait devenir le leader de l’opposition avec un objectif : la lutte contre la corruption. Interview.

Il est l’un des rares opposants à Ben Ali à avoir pérenniser sa reconversion en homme politique depuis 2011. Mohamed Abbou, fondateur et Secrétaire général du Courant démocratique, est incontournable dans les négociations autour de la formation du gouvernement.

Second groupe parlementaire – avec 41 députés depuis son rapprochement avec le mouvement Chaab -, son parti est en position confortable pour poser des conditions non négociables à sa participation au prochain exécutif. Fort de la vision de son parti et serein, Mohamed Abbou envisage, en cas d’échec, que ce bloc démocrate soit le leader de l’opposition. Une liberté dont disposent peu de mouvements politiques.

Jeune Afrique : Que ressort-il des entretiens pour la formation du gouvernement ?