Bénin : l’ambassadeur de l’Union européenne est désormais persona non grata à Cotonou

Cotonou a officiellement saisi Bruxelles, le 20 novembre, pour demander le départ d'Oliver Nette, le chef de la délégation de l’Union européenne au Bénin. Les autorités béninoises, qui accusent le diplomate « d'ingérence » dans la vie politique, lui ont donné jusqu'au 1er décembre pour plier bagage.

Un an et demi après avoir présenté ses lettres de créance, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) Olivier Nette est déclaré persona non grata à Cotonou. Le 20 novembre dernier, le ministère béninois des Affaires étrangères a officiellement demandé à Bruxelles de rappeler son ambassadeur en poste à Cotonou depuis mai 2018.

Ultimatum

À en croire plusieurs sources au sein de l’exécutif béninois, qui lui a donné jusqu’au 1er décembre pour quitter ses fonctions dans le pays, Olivier Nette aurait, « à plusieurs reprises et lors de diverses rencontres en présence d’officiels », écorné « la légitimité » de l’actuelle Assemblée nationale installée à la suite des législatives d’avril 2019, lors desquelles aucune liste de l’opposition n’avait pu présenter de candidats.