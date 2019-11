Guinée : SMB reprend les permis du Simandou auparavant détenus par Beny Steinmetz

Le consortium singapourien-sino-guinéen décroche les blocs 1 et 2 du gisement de fer guinéen, considéré comme le plus important du continent. Il s’est engagé à construire le Tranguinéen ainsi qu’un port minéralier à Matatong.

Attendue depuis plusieurs semaines, la réattribution des blocs 1 et 2 du gisement de fer guinéen du mont Simandou à la Société minière de Boké (SMB) a été officialisée ce mercredi 13 novembre.

Pour l’emporter, le groupement singapourien-sino-guinéen s’est engagé à exporter son minerai à travers le territoire guinéen – et non pas via le Liberia – en construisant notamment une voie ferrée de plus de 650 kilomètres – le Transguinéen –, ainsi qu’un port en eau profonde sur la presqu’île de Matakong, à quelque 50 km au sud de Conakry, dans un délai de cinq ans à compter de la ratification des conventions.

Le Transguinéen pourrait être construit par China Railways, avec qui la SMB est déjà en partenariat. Aucune prévision d’investissement n’a été communiquée à cette heure. On ne connaît pas non plus les conditions d’attribution des permis. Le consortium était opposé à l’australien Fortescue.

SMB en position de force en Guinée