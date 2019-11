Transparences dans les mines : l’ITIE manœuvre pour obtenir l’adhésion de l’Afrique du Sud

L'Africa Oil Week qui vient de s'achever au Cap a été l'occasion pour l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) de tendre la main à l'Afrique du Sud pour obtenir son adhésion, avec l'ambition d’entraîner celle de ses voisins d'Afrique australe.

Le Guinéen Bady Baldé, directeur Afrique de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), était à l’Africa Oil Week au Cap du 4 au 8 novembre avec pour objectif de faire avancer l’adhésion de l’Afrique du Sud à l’organisation.

Mise en œuvre dans 52 pays dans le monde, dont 24 sur le continent africain, l’ITIE, lancée en 2003 par Tony Blair, vise à la mise en œuvre dans chaque pays adhérent d’un comité national tripartite – associant gouvernement, compagnies extractives et société civile – chargé de publier et confronter les chiffres des revenus liés aux mines, au pétrole et au gaz, ainsi que les informations contractuelles concernant ces secteurs.

Selon Bady Baldé, qui a rencontré le 5 novembre Gwede Mantashe, le ministre sud-africain des Mines et de l’Énergie, le moment est propice pour l’adhésion de la nation arc-en-ciel.