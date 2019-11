Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed en Algérie pour renforcer des relations « historiques »

Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a été reçu jeudi à Alger par le président par intérim Abdelkader Bensalah, à qui il a remis une lettre du chef de l'État tunisien Kaïs Saïed en vue d'une prochaine visite de celui-ci en Algérie.

Le président Kaïs Saïed « se rendra en Algérie dans les prochaines semaines », a déclaré le Premier ministre tunisien Youssef Chahed à la télévision nationale algérienne, à la sortie d’une entrevue avec le président Abdelkader Bensalah, à laquelle assistaient aussi le Premier ministre algérien Noureddine Bedoui et le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum.

Défis sécuritaires communs

« Le président tunisien insiste sur l’importante des relations tuniso-algériennes » qui sont « stratégiques » et « historiques », a-t-il ajouté. « Il est impératif de poursuivre la coopération bilatérale et faire face aux défis communs auxquels font face la Tunisie et l’Algérie », notamment « sécuritaires ». « Il y a une coordination quasi-quotidienne entre nos forces de sécurité et celles de l’Algérie », a-t-il poursuivi, faisant le vœu de dynamiser les relations dans les domaines économique et culturel. Les dirigeants algériens n’ont pour leur part pas fait de déclarations.

La Tunisie a été confrontée après sa révolution en 2011 à un essor de la mouvance jihadiste, responsable d’assassinats et d’attentats. Même si la situation sécuritaire s’est nettement améliorée, le pays reste sous état d’urgence depuis un attentat suicide à Tunis en novembre 2015. De son côté, l’Algérie a de son côté connu une décennie de sanglante guerre civile (1992-2002) opposant l’armée à une guérilla islamiste qui a fait officiellement 200 000 dont de très nombreux civils.

Universitaire novice dans l’exercice du pouvoir, Kaïs Saïed a été élu président le 14 octobre, succédant à Béji Caïd Essebsi, décédé en juillet à 92 ans. Élu en décembre 2014, M. Essebsi avait effectué sa première visite à l’étranger en Algérie, qui partage 1 000 km de frontière avec la Tunisie.