Les Béninois saluent unanimement la mémoire d’Albert Tévoédjrè

Le professeur Albert Tévoédjrè, décédé tôt ce 6 novembre au matin, laisse derrière lui un concert d’hommages de la part de ses compatriotes de tous bords, la crise socio-politique actuelle s'effaçant autour d’une figure emblématique de la scène publique nationale.

Les commentaires se multiplient et l’emphase ne faiblit pas. Même si les Béninois « s’attendaient à cette mort », ils sont nombreux à confier leur « surprise » et leur « compassion ».

Sur le grand campus universitaire d’Abomey-Calavi, ce matin, les étudiants ont rappelé ses qualités intellectuelles et ont salué « un homme d’idées » et « un amoureux des belles lettres ». « J’adore sa plume à la fois engagée et esthétique », témoigne Alexandrine, étudiante à la faculté des lettres.