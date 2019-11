En Tunisie, le Royaume-Uni veut booster le financement des PME avec Investia Entreprise

Le programme Investia Entreprise lancé jeudi 31 octobre et piloté par la Bourse de Tunis aidera, sur 3 ans, au moins 120 PME tunisiennes – sur plus de 80 000 – à se financer en dehors des banques via le capital investissement, l’introduction en bourse (IPO) ou l’emprunt obligataire (IBO). La formule a vocation à s'exporter sur le continent.

Financé par un don de 2,65 millions de livres sterling (3,1 millions d’euros) du Royaume-Uni géré par la Banque africaine de développement (BAD), l’initiative s’adresse aux sociétés non financières et non immobilières dont le chiffre d’affaires oscille entre 5 et 50 millions de dinars (entre 1,6 et 16 millions d’euros).

« Ces 120 sociétés de taille moyenne pour des PME seront sélectionnées avec soin pour que ce programme réussisse afin que d’autres puissent en bénéficier et qu’il perdure le plus longtemps possible avec l’arrivée de nouveaux investisseurs », explique Bilel Sahnoun, le directeur exécutif de la Bourse de Tunis. Selon lui, en cas d’IPO la levée de fonds devrait se faire à partir de un million de dinars (317 000 euros) minimum.