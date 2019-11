Tunisie : « S’il parvient à moraliser la vie politique, Kaïs Saïed aura rempli son rôle »

Pour le politologue et expert en plaidoyer Karim Bouzouita, le nouveau président tunisien Kaïs Saïed doit tourner la page de l'ère de l'impunité tout en répondant aux revendications de l'ensemble des Tunisiens.

Quelques jours après l’investiture du nouveau président Kaïs Saïed à Carthage, la Tunisie se trouve dans un entre-deux politique en attendant la mise en place de la nouvelle Assemblée des représentants du peuple (ARP). Karim Bouzouita, politologue et expert en plaidoyer et communication politique, décrypte pour Jeune Afrique cette situation singulière, rectifie certaines lectures et souligne les risques pour le pays.

Jeune Afrique : La longue séquence électorale qui s’est achevée mi-octobre a été riche en rebondissements. Que s’est-il joué ?