Rugby en Afrique du Sud : Siya Kolisi, premier capitaine noir des Springboks

Siya Kolisi tentera dimanche 27 octobre de qualifier l’Afrique du Sud pour la finale de la Coupe du monde de rugby. Le flanker, qui a vécu une enfance compliquée dans un township de Port Elizabeth, est devenu le premier Noir à porter le brassard de capitaine des légendaires Springboks. Portrait.

Depuis que l’Afrique du Sud a retrouvé sa place sur la scène internationale, après avoir été longtemps mise au ban à cause de sa politique d’apartheid, Siya Kolisi (28 ans) est le premier joueur noir à avoir été intronisé capitaine d’une équipe qui vise cette année un troisième titre mondial, après ceux obtenus en 1995 et 2007.

Le troisième ligne des Stormers du Cap est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes à son poste, au sein d’une formation réputée pour pratiquer un rugby physique et parfois violent. « Kolisi, c’est un joueur moderne. Physiquement, il est très impressionnant, il dégage beaucoup de puissance, il est capable d’attaquer et de défendre. Il est très complet, et si Johan “Rassie” Erasmus [le sélectionneur sud-africain], en a fait son capitaine, ce n’est pas un hasard », explique à Jeune Afrique l’ancien international ivoirien Olivier Diomandé.