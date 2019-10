Cacao : quand les Nigérians annoncent un accord avec le Cameroun… sans prévenir Yaoundé

Inspiré par la Côte d'Ivoire et le Ghana, le président de l'Association nigériane du cacao a annoncé son intention de s'associer au Cameroun pour mettre en place une prime au producteur pour l'achat du cacao... Sans en avertir ses homologues camerounais.

Après la Côte d’Ivoire et le Ghana, les deux voisins nigérian et camerounais s’entendront-ils pour défendre le prix de vente de leur cacao et la rémunération des cacaoculteurs ? Rien n’est encore officialisé, ni même décidé, mais le Nigeria envisage un tel accord. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Sayina Riman, vice-président nigérian de l’Organisation mondiale des producteurs de cacao et président de l’Association nigériane du cacao, selon une dépêche de l’agence Reuters publiée le 10 octobre dernier.

Le Cameroun et le Nigeria sont les troisième et quatrième producteurs de cacao du continent, avec respectivement 270 000 et 250 000 tonnes produites durant la saison 2018-2019, selon les estimations de l’Organisation internationale du cacao (ICCO). Ils représentent environ 10 % de la production mondiale, derrière le Côte d’Ivoire et le Ghana, qui en fournissent 63 %.

Sayina Riman a indiqué que des représentants du secteur privé nigérian s’entretiendraient avec leur gouvernement ce mois-ci, pour élaborer un plan à l’issue duquel le pays s’engagerait officiellement avec le Cameroun.

Une annonce unilatérale, sans concertation

Pourtant, du côté camerounais, la divulgation de cette éventuelle prime imposée aux acheteurs surprend voire dérange les professionnels, du fait de l’absence de concertation de la part de Sayina Riman. Ce dernier aurait fait cette déclaration de manière unilatérale, alors que le Cameroun n’a officiellement reçu aucune proposition de cette nature de la part de représentants nigérians, affirme un porte-parole du gouvernement de Yaoundé.