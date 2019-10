Au Bénin, un « dialogue politique » et des « assises de la résistance »

Des représentants de neuf formations politiques, y compris des membres des FCBE (opposition), prennent part au dialogue politique convoqué par le président Patrice Talon pour sortir de la crise politique que traverse le pays depuis les législatives d'avril dernier. Au même moment, les principaux ténors de l'opposition encore présents dans le pays tenaient leurs « assises de la résistance » à l'autre bout de la ville.

S’il ne participera pas directement aux discussions dans le cadre du dialogue politique qu’il a lui-même convoqué, Patrice Talon était bel et bien présent lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement, ce jeudi à Cotonou. Et il a tenu à en fixer l’objectif « essentiel » : « L’impérieuse nécessité de réformer nos pratiques politiques et partisanes afin d’améliorer la gouvernance générale du pays ».

Évitant soigneusement le terme de « crise politique », le chef de l’État a définit la rencontre du jour comme « une exigence de check-up quand survient une quinte de toux d’une résonance inhabituelle ». Filant la métaphore médicale, Patrice Talon a jugé que les réformes controversées – qui ont abouti à des élections législatives auxquels seuls deux partis de la mouvance présidentielle ont pu participer étaient « difficiles mais nécessaires », car le « système partisan était devenu nuisible pour notre pays, tel un ongle incarné dans l’orteil ».