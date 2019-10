Algérie : la députée française Mathilde Panot interpellée à Béjaïa

La députée française Mathilde Panot est en Algérie depuis dimanche avec son suppléant Mourad Tagzout, pour dit-elle « rencontrer les acteurs et actrices du mouvement populaire ».

La députée Mathilde Panot, vice-présidente du groupe parlementaire de La France insoumise – le parti de gauche fondé par Jean-Luc Mélenchon – a été interpellée mardi à Béjaïa avec ses accompagnateurs. Elle est actuellement placée en séjour surveillé dans la capitale Alger, « sans connaître les intentions pour la suite de ceux qui les ont contraints à ce retour sous escorte », dénonce sa formation. De son côté, le député communiste Pierre Dharréville exhorte « le gouvernement (français à) demander des explications à l’Algérie sur l’interpellation et la mise en résidence surveillée » de sa collègue, et « sa libération immédiate ».

Les Insoumis quant à eux déplorent « l’interruption forcée du programme de rencontres de Mathilde Panot et de son équipe », et demandent « la garantie de leur sûreté et le respect de leur liberté de circuler ». Selon nos informations, l’élue était à Béjaïa pour assister et participer à une marche prévue mardi, « par solidarité internationaliste », glisse un collaborateur. Elle devait aussi tenir une conférence sur les révolutions citoyennes et l’écologie, mais « les autorités lui ont signifié qu’elle était annulée ». « Elle ne venait pourtant pas de façon agressive », s’étonne notre source, précisant que « Mathilde pense qu’elle va être expulsée ».

« Emmanuel Macron ne peut se taire »

« Mathilde était accompagnée de son suppléant, qui connaît très bien la situation algérienne, précise un informateur au sein de La France insoumise. Si les circonstances de son arrestation restent floues, son interpellation peut se lire dans le contexte plus général des arrestations arbitraires en Algérie, où le pouvoir cherche à tuer le hirak pour que les élections ne soient pas autre chose qu’une pantalonnade. »

Mathilde Panot a elle pris la parole ce mercredi, sur Facebook, pour donner davantage de détails sur son interpellation. Dans son message, elle réitère « (s)on admiration pour l’action du peuple algérien et toute (s)a solidarité pour la magnifique lutte qu’il mène pour sa dignité ».

Dans un texte posté lundi, la députée française dénonçait les arrestations arbitraires pour « des chefs d’inculpation farfelus », exhortant les dirigeants européens à prendre position sur l’actualité algérienne. « Emmanuel Macron et l’Union européenne ne peuvent se taire sans être complices », écrivait-elle. Dans ce même texte, la députée française expliquait les raisons de sa présence en Algérie. « En tant que militante de la révolution citoyenne, je suis venue avec mon suppléant Mourad Tagzout rencontrer les acteurs et actrices du mouvement populaire pour comprendre, apprendre et exprimer notre solidarité à cette révolution du sourire », expliquait-elle, ajoutant avoir rencontré des députés de gauche, du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), du Parti socialiste des travailleurs (PST) et du Mouvement démocratique et social (MDS).