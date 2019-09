Présidentielle en Tunisie : la télévision nationale prête à organiser un débat en prison

La chaîne nationale de télévision s'est dit prête à organiser un débat en prison pour permettre au candidat Nabil Karoui, toujours en détention provisoire, d'y participer.

« Si la justice n’autorise pas le candidat Nabil Karoui à participer à ce débat télévisé à l’extérieur de la prison, nous sommes prêts à le faire au sein de la prison », a indiqué Mohamed Lassad Dahech, PDG de la télévision nationale. Cela nécessiterait néanmoins un feu vert des autorités judiciaires et du second candidat, le juriste Kaïs Saïed, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à Tunis.

Deux débats d’une durée d’une heure chacun, sont prévus avant le second tour de la présidentielle, sous réserve que les deux candidats puissent y participer. Leur date sera fixée une fois confirmée celle du second tour, très probablement organisé le 13 octobre.

Pour la première fois dans son histoire, la télévision tunisienne avait organisé trois soirées politiques télévisées avec 26 candidats du premier tour, un évènement rarissime dans le monde arabe et très suivi en Tunisie.

L’instance chargée d’organiser les élections (Isie) et le régulateur de l’audiovisuel (Haica) ont demandé à la justice d’autoriser Nabil Karoui à participer à ce débat, sans réponse jusque là.

Rumeurs de libération

Le 15 septembre, Kaïs Saïed, universitaire ayant fait campagne contre les partis au pouvoir, est arrivé en tête du premier tour avec 18,4% des voix, devant Nabil Karoui qui a rassemblé 15,58% des votes, après avoir mené de multiples opérations de charité télédiffusées. Une décision était attendue ce mercredi concernant une libération de ce dernier, fondateur d’une chaîne de télévision émettant sans licence et poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d’argent et évasion fiscale.

Après de multiples rumeurs de libération, la décision a finalement été repoussée au mercredi 2 octobre, a indiqué son avocat Me Kamel Ben Massoud, alors que son client est incarcéré depuis un mois.

Pour les élections législatives du 6 octobre, deux débats seront organisés les 1er et 2 octobre entre 9 représentants de listes indépendantes, de coalitions et de partis politiques, a précisé Lassad Dahech. La sûreté nationale sera le thème du premier débat et les relations extérieures pour le second. Chaque débat va durer 2 heures et 35 minutes, a-t-il encore ajouté.