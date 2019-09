Niger : Hassoumi Massaoudou fait son retour dans un gouvernement « de cohésion »

À un an peu plus d’un an de la présidentielle, Mahamadou Issoufou a procédé le 21 septembre à un léger remaniement. Ses proches Issoufou Katambé, Foumakoye Gado et Hassoumi Massaoudou - pourtant un temps écarté - en sont les grands gagnants.

À un peu plus d’un an de la prochaine élection présidentielle – dont le premier tour doit se tenir fin décembre 2020 -, le temps de la campagne est semble-t-il venu. Le 21 septembre, le chef de l’État Mahamadou Issoufou a en tout cas procédé à un léger remaniement ministériel qui laisse un peu plus la part belle aux grands barons du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS, au pouvoir).

Issoufou Katambé est ainsi nommé ministre de la Défense, où il remplace Kalla Moutari, désigné ministre de l’Hydraulique (portefeuille que Katambé occupait jusqu’ici). Quant à Foumakoye Gado, il conserve son poste à l’Énergie et au Pétrole, mais – alors que Niamey vient de lancer son nouveau plan pétrolier – accède au rang de ministre d’État.