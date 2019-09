Remaniement au Niger : Mahamadou Issoufou nomme Issoufou Katambé à la Défense

Le président du Niger Mahamadou Issoufou a nommé vendredi Issoufou Katambé ministre de la Défense en remplacement de Kalla Moutari qui occupait ce poste depuis 2016, selon un communiqué lu à la radio d'Etat.

Membre du parti au pouvoir comme son prédécesseur, Issoufou Katambé était auparavant ministre de Hydraulique. Ce poste est désormais confié à Kalla Moutari.

En outre, Massoudou Hassoumi, l’ex-ministre des Finances et homme de confiance du chef de l’Etat, limogé en février, a été nommé « ministre d’Etat à la présidence de la République », selon le communiqué.

Élections en 2020

Des élections générales sont prévues en 2020 dont une présidentielle à laquelle l’actuel président a promis de ne pas se représenter au terme de son second et dernier mandat légal.

Mohamed Bazoum, le puissant ministre nigérien de l’Intérieur, a d’ores et déjà été investi candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS, au pouvoir). Âgé de 59 ans, Bazoum est un proche du président Issoufou et a été plusieurs fois député et ministre des Affaires étrangères.