Tunisie – Ben Ali, en 1994 : « Tant que je serai ici, il n’y aura pas de parti religieux »

En août 1994, Jeune Afrique avait publié une l'intégralité d'un entretien qu'avait accordé Zine el-Abidine Ben Ali, décédé ce jeudi 19 septembre, au quotidien britannique Financial Times.

Le président tunisien est connu pour ne pas être particulièrement prolixe. Homme de pouvoir et de discrétion, Zine el-Abidine Ben Ali préfère les discussions restreintes à la communication grand public. D’où l’intérêt de l’interview que le chef de l’État a accordé à Roger Matthews, rédacteur en chef pour le Moyen-Orient au quotidien britannique Financial Times.

Dans ce texte d’une rare liberté de ton, le président parle essentiellement de politique, de démocratie et du problème islamiste. Il y exprime des convictions personnelles d’autant plus remarquables qu’elles interviennent après une période d’intense actualité politique marquée par les élections législatives et présidentielle d’avril dernier. Voici donc l’intégralité de cette interview.