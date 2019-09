Guinée : Bah Oury se rallie à l’UDD et confirme sa participation aux consultations sur la révision constitutionnelle

Trois mois après avoir officiellement tourné la page de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Bah Oury a prévu d'annoncer vendredi son ralliement à l'Union pour la démocratie et le développement (UDD). Un petit parti auquel il affirme vouloir donner « une dynamique nationale » en vue des échéances électorales à venir.

Cette fois, le divorce entre les deux anciens alliés est définitivement consommé. « Vendredi [20 septembre], j’annoncerai officiellement mon ralliement à l’Union pour la démocratie et le développement (UDD, crée en 2011). Je serai au côté de Jean Bienaimé Haba, qui en est à la tête, et d’André Habalamou, qui ont accepté de me nommer président de cette formation politique », a confié à Jeune Afrique Bah Oury, qui fut l’un des fondateurs de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), dirigé aujourd’hui par Cellou Dalein Diallo. « À cette occasion, j’appellerai tous les militants de l’UFDG et d’autres partis politiques à nous rejoindre dans notre combat politique en vue des élections législatives et présidentielles de 2020 ».