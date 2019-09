2,526 cents de dollar par kilowattheure, c'est le prix qui a permis au groupe saoudien Acwa Power de décrocher un double contrat pour installer deux centrales solaires de 125 MW chacune, pour un montant total de 300 millions de dollars (271 millions d'euros).

Écartée en mai dernier du méga-projet marocain Noor Midelt I, la compagnie d’électricité saoudienne Acwa Power décroche finalement un double contrat de 300 millions de dollars pour l’installation de deux centrales solaires en Éthiopie. D’une puissance cumulée de 250MW, ces deux projets situés dans les États de Somali et d’Afar, à l’est du pays, s’inscrivent dans l’initiative Scaling Solar portée par la Banque mondiale.

L’argument ayant permis à la firme d’être choisie par la direction générale des partenariats public-privé ? Le tarif de 0,02526 dollar/kWh avancé par Acwa dans sa candidature, « le plus bas d’Afrique et l’un des plus bas du monde », vante le ministère éthiopien des Finances. 28 candidats avaient manifesté leur intérêt lors de la première annonce en octobre 2017, pour ces projets baptisés Gad et Dicheto.

Ces deux infrastructures sont la première partie d’un portefeuille global de six projets d’énergie solaire en Éthiopie, qui vise à terme une capacité de production globale de 750 MW, budgétisée à 798 millions de dollars. D’ici 2020, le pays envisage d’atteindre une capacité de production solaire de 300 MW, sachant que sa capacité actuelle se situe aux alentours de 11 MW, selon l’Agence internationale de l’énergie renouvelable.

Le tout s’inscrit dans le programme Scaling Solar, orchestré par la Société financière internationale, la branche privée de la Banque mondiale, dont l’objectif est de réunir des fonds privés pour développer l’énergie solaire dans les marchés émergents. Le programme est par ailleurs en cours au Sénégal, au Zambie et à Madagascar.

Acwa Power est pour sa part un développeur, investisseur et opérateur d’usines de production d’électricité et d’eau dessalée en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.