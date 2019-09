Football : imbroglio autour de la succession du sélectionneur de l’équipe de Guinée

Russie-Afrique : les secrets d’une reconquête

Au sud du Sahara et au Maghreb, Vladimir Poutine veut voir son pays jouer un rôle de premier plan, comme au temps de la guerre froide. À deux mois du grand sommet du Sotchi, quels sont les motifs, avoués ou non, de sa stratégie ? De quels hommes et de quels moyens dispose-t-il pour la mettre en œuvre ?