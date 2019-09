Congo-Brazzaville : un domaine agricole 100 % écoresponsable

La culture écoresponsable des palmiers à huile en zone de savane ? C'est possible : la General Trading Company et le Complexe agropastoral et forestier s'y attèlent depuis 6 ans.

De retour au Congo après un master en ingénierie de l’Internet à Londres, un diplôme d’ingénieur télécoms à Paris et quelques années de carrière de cadre dans l’informatique en France, en 2013, Michel Djombo Balombelly crée avec son frère Arnaud la société General Trading Company (GTC), spécialisée dans l’installation de réseaux.