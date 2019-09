Tunisie : dans l’affaire de la BFT, des actifs de la banque publique STB sont saisis à Paris

L’affaire de la Banque franco-tunisienne (BFT) n’en finit pas de connaître des rebondissements. Le 28 août, un notaire de Paris, au nom du groupe ABCI Investments qui revendique le contrôle de la BFT, a procédé à la saisie conservatoire des actifs de la Société tunisienne de banque (STB, actionnaire de la Banque franco-tunisienne) au siège français de la Tunisian Foreign Bank (TF Bank).

« C’est incompréhensible ! L’affaire de la BFT oppose l’État tunisien via la BFT à ABCI. Nous n’avons rien à voir là-dedans. Et puis, pourquoi s’en prendre à notre participation dans la TF Bank ? Et pourquoi ne pas saisir directement la part de l’État qui est aussi actionnaire direct de la banque ? Nous avons déjà lancé les procédures pour lever cette saisie conservatoire qui n’a aucun fondement », s’emporte Ridha Arfaoui, directeur commercial de la banque publique STB, à Jeune Afrique.