Algérie : les clubs de football professionnel inquiets après le retrait du sponsor Mobilis

L’opérateur téléphonique Mobilis n’est plus le sponsor du football professionnel algérien. Une situation qui va pénaliser de nombreux clubs aux finances déjà fragiles.

L’Algérie est championne d’Afrique, sa sélection est aujourd’hui la meilleure du continent… mais ses clubs, même les plus prestigieux, sont loin de vivre des heures fastueuses. L’USM Alger a récemment menacé de se retirer de la Ligue des champions, la JS Kabylie compte son argent, et la collaboration entre le football professionnel et l’opérateur téléphonique Mobilis, sponsor officiel des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, est terminée.

Le contrat entre les deux parties a effectivement pris fin à la fin de la saison 2018-2019. Abdelkrim Medouar, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), assure avoir saisi la direction de Mobilis pour lui rappeler cette situation. Et n’avoir reçu, à sa grande surprise, aucune réponse. Une attitude que le patron du foot pro algérien a jugé « méprisante ». Medouar a répété avoir plusieurs fois tenté d’obtenir une réaction de Mobilis en sollicitant des intermédiaires. En vain…