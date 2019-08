Bousculade mortelle au concert de Soolking à Alger : qui est responsable ?

Les sanctions n'ont pas tardé à tomber après la bousculade qui a provoqué cinq morts en marge du concert du rappeur Soolking, jeudi à Alger, avec les limogeages du patron de l’ONDA, organisateur de l'événement, du chef de la police nationale et de la ministre de la Culture. En attendant les conclusions de l'enquête, les différentes parties se renvoient la responsabilité du drame.

« Il était 16h lorsque les portes du stade ont été ouvertes pour accueillir un flux déjà important de fans, arrivés pour certains dès la matinée, raconte le capitaine Nassim Bernaoui, responsable de la communication à la Protection civile. Devant les accès, les agents de sécurité filtraient le public au compte-gouttes. Plus l’heure du début du concert approchait, et plus le public était impatient d’entrer dans le stade », se souvient-il, rappelant que « les regroupements massifs sont le deuxième risque majeur en Algérie ».

C’est aux alentours de 20h, soit près d’une heure avant l’entame du premier concert du rappeur dans son pays natal (depuis l’envol de sa carrière internationale) que la situation dégénère. Au niveau de l’accès D, des centaines de spectateurs munis de tickets tentent de forcer le passage. Dans la cohue, cinq jeunes Algériens trouvent la mort. « Deux jeunes filles de 19 et 22 ans et trois garçons âgés de 13, 16 et 21 ans. Ils sont décédés lors de leur transfert vers le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha Pacha », indique le capitaine Nassim Bernaoui. Dans la foulée, 32 blessés sont également évacués vers le CHU de la capitale. « Ils ont quitté l’hôpital le lendemain », précise la même source.

Au même moment, à l’intérieur de l’enceinte sportive, la pression monte d’un cran, tandis que des portes latérales donnant accès à la fosse restent verrouillées jusqu’à 20h. Et ce malgré des bousculades devant les grilles fermées. Au cours de la soirée, la Protection civile, qui assure avoir mis en place un « dispositif spécial » et déployé pas moins de 100 agents, a prodigué des soins à 86 personnes dans son poste médical avancé, aménagé à proximité du stade. Pour la plupart, il s’agissait de blessés légers. « Entorse, gêne respiratoire, fatigue due à la longue attente », liste Nassim Bernaoui.