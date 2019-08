Tunisie : les touristes reviennent plus vite que les devises

Le tourisme est définitivement reparti en Tunisie. Les hôtels de bord de mer ont fait le plein de vacanciers cet été, mais les caisses de l’État n'en profitent que modérément car le pays mise toujours sur le modèle « all inclusive » d’avant 2011 qui fait moins recette.

Bonne nouvelle : on ne parle plus seulement tunisien dans le hall des hôtels balnéaires. Les « Welcome », « Guten Tag », « Ciao », « Dobre Dien » et autre « Bonjour » ont supplanté le local « Asslama ». Le Samira club de Hammamet (à 65 km au sud de Tunis), hôtel réputé pour ses animations, proposait ainsi début août un loto entièrement dans la langue de Dostoïevski. L’une des danses phares de la saison est une variation du fameux chant russe Kalinka. Les touristes étrangers – et pas seulement russes – sont de retour.