Présidentielle en Tunisie : des dizaines de prétendants pour un seul fauteuil

Vendredi, à quelques heures de la clôture des dépôts, près de soixante-dix candidats à l'élection présidentielle du 15 septembre avaient déjà présenté leur dossier auprès de l'Instance électorale (Isie). Quels sont les principaux prétendants et les rapports de force, un peu plus d'un mois avant le premier tour ? Analyse.

La tenue d’une élection présidentielle anticipée suite au décès du président Béji Caïd Essebsi a inversé le calendrier électoral et induit une accélération des procédures. Mais il aurait fallu plus qu’un bouleversement d’agenda pour décourager les postulants à la présidence de la République. Depuis l’ouverture, vendredi 2 août, des dépôts de candidatures, et à quelques heures de leur clôture une semaine plus tard, près de 70 candidats se sont présentés à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).