Lâché par son actionnaire chinois HNA, Aigle Azur dans l’urgence de trouver de nouveaux partenaires

Alors que son principal actionnaire, le chinois HNA, est très endetté, et malgré l'urgence de trouver de nouveaux partenaires financiers, la compagnie Aigle Azur veut rassurer sur ses capacités à pouvoir affronter les prochaines semaines d’exploitation.

Plus d’un an et demi après le départ de Weaving Group – l’entreprise de l’emblématique patron Arezki Idjerouidène, qui avait porté son développement – , la compagnie française Aigle Azur craint pour son avenir. Passera-t-elle l’été ?