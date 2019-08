Algérie : les folles chansons d’amour et d’émigration de Mazouni, « un dandy en exil »

Une maison de disques française a édité une compilation de chansons du "dandy" algérien Mohamed Mazouni, star de la diaspora algérienne connu pour son style bien particulier oscillant entre le chaabi et le yé-yé, et ses chansons d'amour et de politique.

Il est célèbre pour son chic, son apparence soignée. Né à Blida en 1940, il émigre en France peu de temps après le coup d’État de Houari Boumediène, en 1965. Voilà l’explication du titre « Un dandy en exil », apposé sur la première compilation du chanteur algérien Mohamed Mazouni, éditée en juin en France par Born Bad Records, Un dandy en exil (Algérie-France 1969-1983).

Nous avons des restes de sa postérité. La star de rock Rachid Taha a chanté sa magnifique chanson Camarade. L’Orchestre national de Barbès a quant à lui repris la chanson La Rose.