Algérie : comprendre les différentes propositions de sortie de crise en une infographie

Les initiatives de la société civile et de la classe politique se multiplient pour trouver une issue à la crise engendrée par la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Trois principales plateformes de dialogue semblent se détacher, avec leurs points communs et leurs désaccords. Jeune Afrique vous propose une infographie pour y voir plus clair.

Alors que de nombreuses voix se font entendre pour proposer une sortie de crise, trois principales initiatives semblent se détacher pour les structurer : celle lancée par le « Forum civil pour le changement », regroupant un ensemble d’associations et conduite par le militant Abderrahmane Arar ; « l’Initiative politique globale », coordonnée par l’ex-ministre Abdelaziz Rahabi et voulue par les partis et les personnalités réunies sous le nom de « Forces du changement » ; et enfin celle des « Forces de l’Alternative démocratique », rassemblant plusieurs formations politiques d’opposition et la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH).