Mines en Tanzanie : Barrick Gold enfin maître d’Acacia Mining

Une offre plus élevée a permis à Barrick Gold de convaincre les actionnaires minoritaires d'Acacia Mining de lui céder 36% du capital qu'il convoitait. Retour sur l'épilogue d'un feuilleton qui a duré plus de deux mois.

C’est la fin d’un bras de fer qui aura duré plus de deux mois, et mis en haleine les miniers de la filière aurifère en Afrique de l’Est. Le conseil d’administration d’Acacia Mining, propriétaire des mines d’or de North Mara, Bulyanhulu et Buzwagi, en Tanzanie, s’est enfin résolu le 19 juillet à approuver l’offre de son actionnaire majoritaire, le géant canadien Barrick Gold, de lui racheter les 36% de son capital qu’il ne détenait pas encore.