Agroalimentaire : PepsiCo rachète le sud-africain Pioneer Foods pour 1,6 milliard d’euros

En acquérant le groupe sud-africain Pioneer Foods, PepsiCo s’ouvre à de nouveaux marchés, tout en musclant ses capacités de production et de commercialisation. L’annonce a été bien accueillie sur les marchés financiers.

Le géant américain de l’agroalimentaire PepsiCo a annoncé vendredi 19 juillet l’acquisition du sud-africain Pioneer Foods, pour environ 1,6 milliard d’euros (24,4 milliards de rands). Avec cet achat PepsiCo se dote d’un pivot pour accéder aux marchés africains, tout en renforçant ses capacités de fabrication et de commercialisation.

« Pioneer Foods forme une part importante de notre stratégie, non seulement pour notre expansion en Afrique du sud, mais aussi vers l’Afrique subsaharienne », a déclaré dans un communiqué Ramon Laguarta, le PDG de PepsiCo, pour ce premier achat international majeur depuis sa nomination en octobre dernier.

« Une solide tête de pont pour l’expansion de PepsiCo »

Le groupe américain a proposé d’acquérir chaque part pour un montant de 110 dollars (98 euros), soit un prix 56% plus élevé que sa valeur sur les 30 derniers jours. Après cette annonce, la valeur de l’action Pioneers Foods a grimpé de près de 30% sur la place boursière de Johannesburg.

La reprise intervient à un moment où Pioneer Foods subit un repli sur son marché sud-africain, en raison d’un fort taux de chômage et d’un coût de la vie en hausse, mais la direction du groupe a indiqué que son « portefeuille de produits, robuste et localement pertinent », constituerait pour PepsiCo « une solide tête de pont pour son expansion ».

PepsiCo, qui distribue des marques comme Pepsi-Cola, Mirinda, Tropicana ou Doritos, va donc notamment ajouter à son portefeuille les céréales Weet-Bix et les jus de fruits Ceres, produits par le groupe sud-africain.

Pioneer Foods exporte ses produits dans 80 pays d’Afrique et au-delà, et possède des coentreprises en Namibie, au Botswana, au Kenya et au Nigeria. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en 2018, alors que son acheteur, PepsiCo, affiche pour l’année en 2018 un revenu net de 56,5 milliards d’euros.