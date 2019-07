Algérie : « La liste des 13 personnalités choisies pour conduire le dialogue national n’est pas définitive »

Aliou Sall-Frank Timis : l’affaire qui secoue la présidence sénégalaise

Le Sénégal est-il frappé par la « malédiction du pétrole » ? Depuis bientôt cinq ans, l’attribution de concessions d’exploration gazière et pétrolière à l’homme d’affaires controversé Frank Timis fait polémique. En cause, le rôle joué en coulisses par Aliou Sall, le frère cadet du président sénégalais, qui alimente les soupçons de népotisme, de conflits d’intérêts et de corruption. Retrouvez ici nos articles sur le « PetroGazGate », cette affaire d’État sur fond d’hydrocarbures.