CAN 2019 : demi-finale Algérie-Nigeria, qui gagne le match des statistiques ?

Avant la demi-finale de dimanche soir dans cette CAN 2019, l’Algérie et le Nigeria se sont déjà affrontés à 19 reprises. Avec, pour l’instant, un bilan légèrement favorable au Super Eagles... surtout ces dernières années.

La première fois que les deux équipes se sont croisées, c’était le 10 janvier 1973, à Lagos, lors des Jeux Africains. Les Super Eagles avaient été accrochés par les Verts (2-2) au premier tour, ce qui n’empêchera pas la sélection locale de remporter la médaille d’or une semaine plus tard, contre la Guinée. Et la dernière confrontation est encore toute fraîche : le 10 novembre 2017 à Constantine, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul (1-1) en qualifications pour la Coupe du monde 2018, un résultat annulé par la Fifa, qui donnera quelques jours plus tard la victoire aux Algériens sur tapis vert (3-0), le Nigérian Abdullahi ayant joué alors qu’il était suspendu (victoire qui ne servit à rien, l’Algérie étant déjà éliminée arpès un match perdu contre la Zambie).

Le Nigeria et l’Algérie sont chacun devenus champions d’Afrique en s’affrontant directement en finale

Entre temps, les Super Eagles et les Fennecs ont régulièrement eu l’occasion de s’affronter, et toujours en compétition officielle. En phase finale de la CAN, c’est même devenu un classique. Ainsi, c’est en dominant les Maghrébins (3-0) toujours à Lagos que le Nigeria a décroché son premier titre continental, le 22 mars 1980. Mais l’Algérie a pris sa revanche, quelques mois plus tard, en éliminant le Nigeria au dernier tour qualificatif pour la Coupe du monde 1982 (2-1, 2-0), puis en écartant les Anglophones dès le premier tour de la CAN 1982, en Libye (2-1). Après un match nul, en 1984 (0-0) à Bouaké, lors du premier tour de la CAN ivoirienne, le Nigeria mis fin, au moins temporairement, à cette funeste série, en éliminant les coéquipiers de Lakhdar Belloumi en demi-finale de la CAN 1988 à Rabat, à l’issue d’une intense séance de tirs au but (1-1, 9-8 aux t.a.b).

L’Algérie n’a plus gagné sur le terrain depuis… mars 1990 !

Mais comme les deux équipes ont l’habitude de se rendre coups pour coups, l’Algérie allait obtenir son premier sacre continental en 1990, à Alger, en s’imposant (1-0) en finale grâce à Oudjani, face à un adversaire qu’elle avait humilié au premier tour (5-1). Les Fennecs l’ignoraient alors, mais cette victoire fût la dernière avant celle accordée par la Fifa sur tapis vert. Que ce soit à l’occasion des Jeux Africains de 1995 (0-2)lors des qualifications pour les Coupes du monde 1994 (4-1, 1-1), 2006 (1-0, 5-2) et 2018 (3-1), ou en phase finale des CAN 2002 (1-0), et 2010 (1-0), le dernier mot revint toujours aux nigérians.

Au total, le Nigeria l’a emporté 9 fois et l’Algérie 7, pour 3 matchs nuls. Mais la dernière série est en faveur du Nigeria… Reste donc à savoir si l’Algérie, qui n’a plus battu les Super Eagles sur le terrain depuis plus de 29 ans, parviendra enfin à inverser la tendance dimanche soir.

