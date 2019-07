CAN 2019 : le Sénégal met fin au rêve du Bénin et rejoint les demi-finales (1-0)

Les Lions de la Teranga ont dominé une équipe du Bénin qui a fini par exploser face à la vitesse des attaquants sénégalais. Idrissa Gueya a marqué le seul but du match de ce quart de finale.

Donné grand favori de ce premier duel des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019, le Sénégal a eu besoin d’une mi-temps pour prendre la mesure d’un Bénin courageux, mais qui a fini par exploser face à la vitesse des attaquants des Lions de la Teranga. Sadio Mané et M’Baye Niang ont fait très mal aux Écureuils et permettent au Sénégal de rejoindre le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 2006. Tout n’a pas été facile pour autant pour les joueurs d’Aliou Cissé dans un match d’abord très tactique.

Le Bénin a tenu le choc pendant une mi-temps

Entre deux nations plus solides qu’offensives, il ne fallait pas s’attendre à un quart de finale échevelée mercredi 10 juillet sur la pelouse du Stade du 30 juin au Caire. En quatre rencontres depuis le début de la compétition, le Sénégal n’avait encaissé qu’un but, contre trois pour le Bénin.

Le début de rencontre entre les deux équipes s’est donc révélé être un long round d’observation. Personne ne voulant prendre le risque de se mettre à la faute. Mais face à des Écureuils très regroupés dans leur camp comme à leur habitude, les Lions de la Teranga ont peu à peu pris conscience qu’il y avait moyen de déstabiliser le bloc adverse en accélérant le rythme grâce à des dédoublements de passes rapides.

Après une fausse alerte sur un hors-jeu de Sadio Mané qui avait pris de vitesse la défense béninoise suite à un une-deux avec M’Baye Niang à la 12e minute, c’était le même Sadio Mané qui contrôlait parfaitement un long ballon puis parvenait à se retourner au milieu de défenseurs béninois pour glisser le ballon à M’Baye Niang. Ce dernier était contré de justesse par le gardien béninois Saturnin Allagbé (29e). Mais le gros temps fort sénégalais arrivait juste avant la mi-temps. En l’espace de deux minutes, Mané puis Sabaly étaient repris au dernier moment par la défense béninoise.

En face, le Bénin s’était montré plus prudent. Mais les hommes du sélectionneur Michel Dussuyer s’étaient créés la première occasion du match à la 25e minute. Sur un coup-franc indirect de Soukou, Poté reprenait le ballon d’une talonnade aux six mètres. Le ballon rasait le poteau d’Alfred Gomis.

Une première utilisation réussie de la VAR

Au retour des vestiaires, le Sénégal appuyait, au fil des minutes, de plus en plus souvent sur l’accélérateur. Des fissures apparaissaient dans la carapace béninoise. Après un but refusé pour un hors-jeu justifié à Mané à la 53e minute suite à une déviation de la tête de Niang, les Lions trouvaient l’ouverture sur un une-deux de grande classe entre Sadio Mané et Idrissa Gueye. Au bout de sa course, le milieu de terrain sénégalais frappait en force en pleine lucarne et ouvrait le score (1-0, 70e).

Un but qui changeait tout. Le plus dur était fait pour le Sénégal qui mettait d’un coup le feu au milieu d’une défense béninoise dépassée par la vitesses des joueurs d’Aliou Cissé. Deux minutes après l’ouverture du score, Sadio Mané pensait même doubler la mise et tuer le suspense en trompant Allagbé. Mais l’arbitre assistant le signalait hors-jeu. Une position illicite confirmée par l’arbitrage vidéo utilisé pour la première fois dans l’histoire du tournoi et de manière très juste pendant ce match.

Les choses se compliquaient encore pour le Bénin, quand Verdon était expulsé à la 82e minute pour avoir bloqué Gueye, qui filait seul vers le but. Dépassé par un Sénégal un cran au-dessus, le Bénin achevait là sa magnifique épopée.