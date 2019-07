Algérie : Azzedine Mihoubi favori pour prendre la tête du RND, des responsables dénoncent la main d’Ouyahia

L'ex-ministre de la Culture Azzedine Mihoubi est pressenti pour prendre la succession d'Ahmed Ouyahia à la tête du Rassemblement national démocratique (RND), à l'occasion d'une réunion extraordinaire de son conseil national qui doit se tenir samedi à Alger. Certains, comme l'ex-porte-parole Seddik Chihab et le membre fondateur Belkacem Mellah, ne l'entendent pourtant pas de cette oreille.

Quatre candidats s’affrontent pour le poste de secrétaire général du RND, resté vacant depuis le placement en détention préventive le 12 juin dernier de son secrétaire général et ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, poursuivi par la justice pour son implication dans sept affaires de corruption en cours d’instruction.

Outre le favori Azzedine Mihoubi, l’ancien ministre de la formation professionnelle Mohamed Mebarki, l’ex-sénateur et coordinateur du bureau de la wilaya de Mila Amar Messaoud, ainsi que l’ancien porte-parole du parti Seddik Chihab, sont également dans la course, affirme l’ancien ministre d’État et membre fondateur du RND Belkacem Mellah.

Qualifié de « fédérateur », Azzeddine Mihoubi est considéré par la majorité du bureau national comme « l’homme idéal pour parer à une situation de vide organique et relancer l’activité du parti ». Sauf imprévu, c’est donc lui qui sera le nouveau patron du RND à l’issue du sommet de samedi. « Les deux tiers du conseil national sont acquis à Mihoubi », confie à Jeune Afrique un ex-ministre et cadre dirigeant de ce parti.