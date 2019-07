Nouveau gouvernement au Tchad : changements à la Sécurité publique et à la Défense

Le nouveau gouvernement tchadien, dévoilé dimanche soir par la présidence, ne comporte que peu de changement par rapport à celui nommé en novembre dernier. Seule évolution notable : les cartes de l’exécutif sont rebattues sur les questions sécuritaires : Mahamat Ismaël Chaïbo devient ministre de la Sécurité publique et Mahamat Abali Salah prend la Défense.

Le Tchad a un nouveau gouvernement, un peu plus de six mois après le précédent remaniement, en novembre 2018. Le décret présidentiel a été rendu public dimanche soir. C’est la quatrième fois qu’Idriss Déby Itno procède à un remaniement depuis l’instauration de la IVe République, le 4 mai 2018, qui a fait de lui le chef du gouvernement. Auparavant, en vingt-huit années de pouvoir, le président tchadien avait eu seize Premiers ministres.

Changement dans les ministère sécuritaires

Parmi les ministères les plus importants à avoir changer de main dans le nouveau gouvernement, celui de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, où a été nommé Mahamat Ismaël Chaïbo. Anciennement chef de l’Agence nationale de sécurité (ANS), ce proche du chef de l’État avait pris la direction des renseignements militaires, en septembre 2017. C’est un homme de réseaux, qui compte notamment de nombreux contacts au sein des services français de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

Mahamat Abali Salah, qu’il remplace à la Sécurité publique, devient quant-à lui ministre de la Défense nationale, où il prend la place occupée depuis novembre dernier par Daoud Yaya Brahim, qui quitte le gouvernement.

En mars dernier, confronté à l’avancée de rebelles de l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD) venus de la Libye voisine, Mahamat Abali Salah avait annoncé la fermeture des frontières entre les deux pays et prévenu que « tout individu qui se trouvera dans ce site de Kouri sera considéré comme un terroriste ».

Civil de formation, le nouveau ministre de la Défense – qui fut également gouverneur de la région du Lac, où il a eu à faire face aux incursions de Boko Haram – n’en a pas moins été élevé au grade de général de corps d’armée, en novembre dernier.

Mahamat Ibrahim Djamaladine, à qui est confié le portefeuille de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, était auparavant Directeur de Cabinet civil adjoint à la présidence. Quand à Hamid Tahir Guilim, nouveau ministre des Finances et du Budget où il remplace Allali Mahamat Abakar, il était auparavant directeur général de la société des hydrocarbures du Tchad.

Par ailleurs, deux femmes font leur entrée au gouvernement, Ruth Tédébé, nommée ministre de la Formation Professionnelle et de Petits Métiers, et Laminé Moustapha, au poste de secrétaire d’État à l’Éducation et à la promotion civique.

Achta Saleh Damane, qui a déjà été plusieurs fois secrétaire d’État – elle l’était à l’Éducation nationale et à la Promotion civique dans le précédent gouvernement -, devient secrétaire d’État aux Affaires Étrangères, à l’Intégration Africaine, à la Coopération Internationale et à la Diaspora. Ndordji Nazer, précédente titulaire du poste, devient pour sa part secrétaire générale adjointe du gouvernement.

La liste complète du nouveau gouvernement :

Ministre d’État, ministre conseiller à la Présidence de la République

Dr. Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye

Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora

M. Mahamat Zene Chérif

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains

M. Djimet Arabi

Ministre de l’Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale

M. Mahamat Ismael Chaïbo

Ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre

M. Mahamat Abali Salah

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

M. David Houdeingar

Ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement

M. Abdramane Mouctar Mahamat

Ministre des Finances et du Budget

M. Hamid Tahir Guilim

Ministre de l’Économie et de la Planification du Développement

M. Issa Doubragne

Ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique

M. Aboubakar Assidick Tchoroma

Ministre de la Santé publique

M. Aziz Mahamat Saleh

Ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue Social

M. Ali Mbodou Mbodoumi

Ministre de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers

Mme. Ruth Tedebe

Ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement

M. Oumar Yaya Hissein

Ministre des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Dr. Idriss Saleh Bachar

Ministre des mines, du Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur Privé

M. Ahmat Mahamat Bachir

Ministre du Pétrole et de l’Energie

M. Mahamat Hamid Koua

Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme

Mme Achta Ahmat Bremé

Ministre de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles

Mme Lydie Beassemda

Ministre de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale

M. Mahamat Orozi

Ministre de l’Élevage et des Productions Animales

M. Gayang Souaré

Ministre de L’Environnement, de l’Eau et la Pêche

M. Mahamat Ibrahim Djamaladine

Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat :

Mme Madeleine Alingué

Ministre de la femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale

Dr. Djallal Ardjoune Khalil

Ministre de la Promotion des Jeunes, du Sport et de l’Emploi

M. Mahamat Nassour Abdoulaye

Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, Chargée des Relations avec l’Assemblée Nationale

Mme. Mariam Mahamat Nour

Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères, à l’Intégration Africaine, à la Coopération Internationale et à la Diaspora

Mme. Achta Saleh Damane

Secrétaire d’État à l’Education Nationale et à la Promotion Civique

Mme. Laminé Moustapha

Secrétaire d’Etat aux Finances et au Budget

M. Ahmed Alkhoudar Ali Fadel

Secrétaire d’État à l’Économie et à la Planification du Développement

M. Hissein Tahir Souguimi

Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement

M. Ndordji Nazer