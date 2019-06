Tunisie – Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : vers la sortie de la liste noire du Gafi ?

Les experts du Groupe d'action financière (Gafi) se rendront prochainement en Tunisie pour voir si les progrès réalisés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont suffisants pour sortir le pays de sa liste noire.

Le Groupe d’action financière (Gafi) mènera une mission d’observation en Tunisie à partir du 15 septembre. Les membres de cet organisme intergouvernemental se rendront à la Commission tunisienne des analyses financières (Actaf), à la Bourse et auprès des corps de métiers concernés (experts comptables, agents immobiliers, avocats). Le but : vérifier que les réformes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme sont correctement appliquées.