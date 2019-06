Tunisie : quand l’état de santé du président Essebsi et des dirigeants de l’Assemblée suscite le malaise

Les malaises du président de la République et du vice-président de l’Assemblée - après l'hospitalisation du titulaire du poste - suscitent la confusion depuis la fin de semaine dernière en Tunisie. Un imbroglio qui interroge, alimenté par les rumeurs et les démentis informels.

Depuis la semaine dernière, l’état de santé des hommes forts de l’exécutif et du législatif fait beaucoup de bruits.

Après le malaise qu’a eu Abdelfattah Mourou, premier vice-président de l’assemblée des représentants du peuple (ARP), suite à un échange houleux au parlement, et l’hospitalisation de Mohamed Ennaceur, président de l’ARP, c’est l’hospitalisation du président de la République, Béji Caid Essebsi qui a provoqué un tollé.

Entre interrogations sur leurs états de santé et les tentatives d’éclaircissement sur les raisons d’hospitalisation, les rumeurs vont bon train poussant les porte-paroles à réitérer leurs déclarations.

Le tout, dans une atmosphère tendue suite à l’adoption du très controversé code électoral et les nombreuses tensions que suscitent les prochaines élections législatives et présidentielle, prévues en octobre et décembre 2019.

Confusion totale

Le jeudi, on apprend dans la journée que le président de la République, âgé de 93 ans, a été transporté à l’hôpital (public) militaire, dans la capitale. Cette nouvelle crée une totale confusion dans l’esprit des tunisiens. Surtout, suite aux rumeurs à la détérioration de son état et son transfert « d’urgence » en France.

Devant ce brouhaha, la porte-parole de la présidence de la République, Saida Garrach, écrit « nous vous rassurons tous, le président va bien. Il ne s’agit que de quelques examens ordinaires à l’hôpital militaire. Merci pour vos appels et intérêt. »

De son coté, le conseiller principal de la présidence de la République chargé des médias, Firas Guefrech a annoncé sur sa page Facebook que le chef de l’État a eu « un léger malaise », et qu’il se portait actuellement bien.

Guefrech est revenu, le samedi, sur l’état de santé du président de la République, affirmant qu’il a quitté l’hôpital et que son planning de la semaine sera maintenu, nomment sa participation à la célébration du 63ème anniversaire de l’armée tunisienne.

Il va par ailleurs se pencher, dans les jours à venir, sur les amendements de la loi électorale après la polémique suscitée par leur vote à l’ARP.

Malaises à l’assemblée

Le mercredi dernier, c’est le premier vice-président de l’ARP, Abdelfattah Mourou, qui a été victime d’un malaise. Alors qu’il présidait une séance plénière, consacrée à l’audition du ministre du Transport, celle-ci se transforme en un débat houleux entre les députés du parti islamiste Ennahdha, et Salem Labiedh, député du bloc démocratique. Ce dernier, les accusait d’hypocrisie et d’utilisation de la religion à des fins politiques.

Tentant d’apaiser les tensions, Mourou perd ses nerfs. Il a alors subi un malaise, qui a suscité l’intervention d’une équipe médicale à l’hémicycle et la levée de la séance. Quelques heures plus tard, son transfert à l’hôpital militaire est démenti, et le quotidien tunisien al Sabah, a affirmé que son état s’est amélioré.

En absence du président du parlement et de son premier vice-président, c’est la deuxième vice-présidente, Faouzia Ben Fedha, qui préside les travaux.

L’hospitalisation du président de l’ARP, Mohamed Naceur, demeure très peu médiatisée. Le samedi, nous apprenons qu’il a été hospitalisé, suite « à un malaise », dans une des cliniques privées de la capitale. Aucune autre information n’a été relayée, à part la stabilisation de son état de santé, toujours selon des médias locaux.

Très peu de communiqués ou de déclarations officielles ont mis le doute et sèment la confusion. Des rumeurs qui ont poussé les porte-paroles et chargé de média de la présidence à publier des démentis sur leurs comptes Facebook et « pour rassurer les tunisiens », sans qu’une autre précision n’a été donnée.