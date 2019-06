Finale de la Ligue des champions africaine : quels scénarios devant le Tribunal arbitral du sport ?

Interrompue sur fond de polémique liée à l’arbitrage vidéo, la finale retour de Ligue des champions entre l’Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca devrait désormais se prolonger devant la justice. Les deux équipes ont dix jours à compter de ce mercredi pour saisir officiellement le Tribunal arbitral du sport (TAS) et poursuivre le bras de fer sur le terrain juridique.

« C’est une affaire difficile et délicate juridiquement. » Du haut de ses trente ans d’exercice en droit, Riadh Touiti, président de la commission juridique de l’Espérance sportive de Tunis (EST), semble mesurer la difficulté de la tâche. Son club a effectivement été contraint mercredi 5 juin par la Confédération africaine de football (CAF) de rejouer, sur terrain neutre, la finale retour de la Ligue des champions l’opposant au club marocain du Wydad Athletic Club (WAC) de Casablanca.

Pour justifier sa décision, l’organisation en charge du football africain affirme que les « conditions de jeu et de sécurité n’étaient pas réunies, empêchant le match d’arriver à son terme ». L’Espérance ayant annoncé son intention de faire appel de la décision – après réception officielle ce mercredi du verdict de la CAF, le comité directeur de l’EST va se réunir pour « mettre en place une stratégie de défense », d’après nos sources – , le feuilleton devrait se poursuivre. Du rectangle vert, le match se jouerait désormais dans les tribunaux. Les prouesses et exploits ne viendraient plus des sportifs, mais des avocats et des professionnels du droit.