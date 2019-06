CAN 2019 : qui est Odion Ighalo, l’attaquant nigérian sacré meilleur buteur des qualifications ?

L’attaquant nigérian avait reçu des menaces de mort après la Coupe du monde 2018, à cause d’une occasion manquée face à l’Argentine. Depuis, il a terminé meilleur buteur des qualifications pour la CAN 2019.

Après la Coupe du monde en Russie, des « supporters » nigérians ont menacé de mort Odion Ighalo (29 ans) et sa famille. Sa faute ? Avoir manqué une grosse occasion lors du dernier match du premier tour contre l’Argentine, en Russie (1-2).

« Je l’avais ensuite sélectionné pour un match qualificatif pour la CAN 2019, aux Seychelles, en septembre, et on me l’avait reproché, il était encore marqué par toutes ces critiques et je lui avais dit qu’il marquerait », explique Gernot Rohr, le sélectionneur allemand des Super Eagles.

Ce jour-là, à Victoria, Ighalo inscrit sur penalty le dernier des trois buts de son équipe (3-0), sans forcément se douter qu’il terminerait meilleur buteur des qualifications pour la CAN, tous groupes confondus (7 buts), grâce, notamment, à ses cinq réalisations face à la Libye en octobre dernier (4-0 et 3-2).

Agile, puissant, adroit

Adel Amrouche, qui avait démissionné de son poste de sélectionneur de la Libye juste avant la double confrontation face aux Nigérians, s’était attardé sur le profil du joueur, international depuis 2015 (26 sélections, 11 buts). « Puissant, agile dans le jeu aérien en raison de sa taille (1,88 m), adroit devant le but, capable de se servir de son pied gauche, et le tandem qu’il forme avec Ahmed Musa est très efficace, explique l’Algérien Adel Amrouche. Techniquement, il est assez intéressant aussi. »

Rohr, en revenant sur l’épisode post Coupe du monde, insiste quant à lui sur « la force mentale » d’Ighalo, en plus de ses qualités humaines : « Odion n’est pas un grand bavard, ce qui n’empêche pas qu’il soit un leader car il est expérimenté et exemplaire ».

Watford, le déclic

Le buteur nigérian, né à Lagos dans une famille pauvre, est aujourd’hui multimillionnaire. Il gagne un peu plus de 10 millions d’euros par an à Shanghai Shenhua, l’ancien club de Didier Drogba.

Avant cela, il avait déjà beaucoup voyagé depuis son départ de Julius Berger, en 2006. La Norvège (Lyon Oslo), puis Udine, en Italie, qui, faute de lui accorder une confiance aveugle, l’a prêté pendant six ans à Grenade (ESP), Cesena (ITA) et Watford, en Angleterre, qui l’a définitivement acheté en 2014.

C’est dans ce club, dont Elton John fut le président pendant vingt-cinq ans, que l’attaquant s’est vraiment libéré, inscrivant 39 buts toutes compétitions confondues en un peu plus de deux saisons.

Son exil lucratif à Changchun Yatai en 2017 lui a permis de surfer sur cette efficacité (36 buts), assez pour convaincre le puissant club de Shanghai de lui offrir un salaire princier. Gernot Rohr, même s’il se dit convaincu qu’Ighalo a encore largement le niveau pour évoluer dans un bon championnat européen, comprend le choix de son joueur. « Le championnat chinois progresse, et comme Odion est très professionnel, il marque des buts et cela me va, juge Rohr. Et on peut comprendre, quand on sait d’où il vient, qu’il ait eu envie de réaliser une belle opération financière. » Qui n’aurait pas fait pareil à sa place ?