Afrique du Sud : Peter Moyo, PDG d’Old Mutual, suspendu par son conseil d’administration

En raison d'une « rupture importante de confiance », le PDG du groupe d'assurance Old Mutual, vient d'être écarté de ses fonctions par le conseil d'administration du groupe.

Le groupe Old Mutual Ltd, numéro deux des assurances en Afrique du Sud a annoncé ce vendredi 24 mai, la suspension son PDG. Peter Moyo a été désavoué par le conseil d’administration de l’assureur à la suite d’une « rupture importante de confiance » liée à un conflit d’intérêt entre les affaires personnelles de Peter Moyo et ses responsabilités à la tête de Old Mutual.

Annoncée par communiqué de presse, cette suspension à effet immédiat est assortie de la désignation de Iain Williamson, actuel directeur opérationnel, au poste de président directeur général du groupe.

Le cours de l’action Old Mutual se ressaisit

En poste depuis environ un an, Peter Moyo siège aussi au conseil d’administration de Nedbank. Il a précédemment occupé des postes à haute responsabilité, notamment en tant que président du CA de Vodacom, directeur financier du groupe Alexander Forbes, associé du cabinet d’audit Ernst & Young, et membre du CA de la société nationale de port et chemin de fer Transnet.

Fondée en 1845 à Londres, Old Mutual est une compagnie d’assurance dont les principales activités ont été scindées en quatre entités en 2016 : un gestionnaire de patrimoine basé en Angleterre, un gestionnaire d’actif aux État-Unis, une banque sud-africaine (Nedbank) et la compagnie d’assurance Old Mutual en Afrique du Sud.

Si le cours de l’action Old Mutual a perdu près de 6 % ce 24 mai à l’ouverture de la bourse de Johannesburg, il s’est rapproché de son cours habituel deux heures plus tard.