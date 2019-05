Tunisie : le business juteux du pèlerinage juif de la Ghriba

L'île de Djerba attendait entre 6 000 et 7 000 visiteurs, les mercredi 22 et jeudi 23 mai, pour le pèlerinage juif de la Ghriba. Un flux en deçà du record de 2010, mais qui redonne des couleurs à l'économie insulaire et au tourisme tunisien, à la veille de la haute saison.

Au-delà de l’aspect religieux, le prodige de la Ghriba est la manne financière qu’il apporte à Djerba. « Le pèlerinage était surtout couru par les juifs tripolitains et tunisiens. Il a pris de l’envergure dans les années 1980 », explique à Jeune Afrique un commerçant du village de Hara Sghira, qui profite chaque année de la proximité de sa boutique avec la synagogue pour réaliser en 48 heures 20 % chiffre d’affaires en plus par rapport à la normale. « Au fil des années, j’ai décelé les besoins des pèlerins et je leur propose des objets qu’ils ne trouveront pas à la synagogue », ajoute-t-il, fier de ses chapeaux et de ses sacs de paille à la dernière mode.

Le miracle est largement dû à un homme, René Trabelsi, ministre du Tourisme depuis novembre dernier et fils du président du comité de la synagogue, Perez Trabelsi, dont la famille est gardienne des lieux depuis plusieurs générations. Fondateur et directeur du tour-opérateur Royal First Travel, René Trabelsi, qui a délégué ses fonctions à des proches depuis qu’il a repris en main le département du tourisme, a développé le produit Ghriba. Il propose des packages d’une semaine en demi-pension dans des hôtels étoilés et casher de l’île des Lotophages, pour 690 euros incluant soirée orientale et chabbat.