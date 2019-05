Algérie : Louisa Hanoune entendue dans l’enquête sur Saïd Bouteflika et les généraux Toufik et Tartag

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, est entendue jeudi 9 mai comme témoin devant le tribunal militaire de Blida, répondant à une convocation du juge d’instruction dans le cadre de l'enquête pour « complot » impliquant Saïd Bouteflika et les généraux Toufik et Tartag.

La patronne de ce parti d’opposition a reçu mercredi une convocation du juge d’instruction pour se rendre au tribunal en qualité de témoin, a appris Jeune Afrique de sources internes au PT. « Elle a été convoquée comme témoin et non comme prévenue, explicite un député du parti qui a souhaité garder l’anonymat. Elle a été appelée à témoigner en sa qualité de responsable politique. » « Elle s’y est rendue sereine », confie un parlementaire de sa formation qui l’a accompagnée à Blida.

Saïd Bouteflika, frère cadet et conseiller de l’ex-président Bouteflika, ainsi que les généraux et ex-patrons du renseignement Mohamed Mediène, dit Toufik, et Athmane Tartag, alias Bachir, ont été placés sous mandat de dépôt ce week-end par le tribunal militaire de Blida, et inculpés pour « atteinte à l’autorité de l’armée » et « complot contre l’autorité de l’État ».

Témoin des discussions sur le report de l’élection

La convocation de Hanoune a-t-elle un lien direct avec l’inculpation de Saïd, Toufik et Tartag ? « Nous allons publier incessamment un communiqué », répond sans plus de détail Ramdane Taazibt, député du parti. Une source proche de la Secrétaire générale (SG) précise que sa convocation est liée aux discussions qui avaient eu lieu en décembre dernier au sommet du pouvoir autour du report de l’élection présidentielle d’avril 2019, et de l’idée de prolonger le quatrième mandat du président Bouteflika.

La convocation de la SG du PT pourrait être le prélude à la convocation d’autres dirigeants de partis proches du pouvoir ou de l’opposition

La convocation de la SG du PT pourrait être le prélude à la convocation d’autres dirigeants de partis proches du pouvoir ou de l’opposition, qui avaient pris part à ces pourparlers pilotés par Said Bouteflika. Opposante de longue date, Louisa Hanoune n’a jamais fait mystère de sa proximité avec l’ex-chef de l’État et sa famille. Jusqu’à un passé récent, elle était en contact régulier avec Saïd Bouteflika et aussi avec Zhor, la sœur qui s’occupe de l’ex-président dans sa résidence bunker de Zéralda.