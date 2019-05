Maroc, Tunisie : pourquoi les accidents routiers des travailleurs agricoles suscitent l’indignation

Chaque mois, des employés du secteur agricole meurent sur les routes rurales maghrébines. Il s'agit le plus souvent de femmes, travailleurs précaires et qui empruntent des moyens de transport dangereux. Des syndicalistes et élus espèrent des réactions des autorités après de récents drames qui ont suscité l'émotion au Maroc et en Tunisie.

Les drames se suivent et se ressemblent. Au Maroc, mardi 30 avril, deux ouvrières agricoles qui circulaient en bus vers l’usine où elles travaillaient ont péri dans un accident de la route survenu à Anza, dans la région d’Agadir. Une vingtaine d’autres femmes ont été blessées. Quelques semaines plus tôt, neuf individus étaient décédés et une trentaine blessés dans un accident similaire, près de la ville de Moulay Bousselham (située entre Rabat et Tanger), à bord d’un mini-bus transportant des travailleuses agricoles. Entre-temps, une autre ouvrière agricole avait perdu la vie dans le Souss, dans des circonstances similaires.