Tunisie : après ses bons résultats 2018, la SFBT prévoit une année 2019 plus difficile

La Société de fabrication des boissons de Tunisie a connu une excellente année 2018, consolidant ainsi sa position de valeur sûre. Mais cette année pourrait être celle du ralentissement du fait de perspectives internes et régionales mauvaises.

Pour un litre, comptez 41cl de bière, 30cl de boisson gazeuse, 15cl d’eau, 5cl de lait, 4cl de jus et 5cl de produits autres. Ce sont les proportions du cocktail – presque – magique de la SFBT (Société de fabrication des boissons de Tunisie).

En 2018, le groupe, détenu à 57 % par le français Castel, un des leaders en Afrique des secteurs des bières et boissons gazeuses, a augmenté son chiffre d’affaires de 13,5 % pour atteindre 1,14 milliard de dinars (329 millions d’euros). Il a également terminé l’année avec une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dinars, la plus importante de la place, représentant 16 % de la valorisation de l’indice Tunindex.

Le secteur juteux des boissons fruitées

Cette excellente performance a été principalement soutenue par son activité bière locale qui a progressé de 21,4 % (362,3 millions de dinars de revenus). La SFBT bénéficie sur ce secteur d’un quasi-monopole avec 90 % de part de marché. Elle est la seule à fabriquer la boisson alcoolisée sous les marques Celtia et Stella avec 184,4 millions de litres écoulées en 2018. Son seul concurrent est le géant hollandais Heineken, présent depuis 2007 en Tunisie.

Les perspectives sont positives, notamment avec le décalage pour les années à venir du mois de Ramadan en-dehors de la période estivale, celle où les ventes de bières enregistrent leur pic. La confirmation du retour des touristes, grands consommateurs de bières locales grâce à la formule « all inclusive » des hôtels, est aussi une bonne nouvelle. Enfin, la SFBT mise sur les innovations en lançant, par exemple, début 2019 une bouteille de 33cl de Stella Gold brune.

La hausse de ses revenus tirés du lait et de ses dérivés (+ 20 %) et l’explosion de ceux issus des jus (+353 %) a également aidé la société à se maintenir en haut de l’affiche. Ce dernier chiffre s’explique par le lancement en 2018 de la marque Stil, spécialisée dans une gamme de jus sans conservateur conditionnés dans des bouteilles en plastique, et représentant un investissement de 30 millions de dinars. Les experts en attendent un revenu annuel à moyen terme équivalent à cet investissement.

Perspectives moroses du côté des sodas