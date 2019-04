Algérie : rassemblement devant un tribunal pour attendre en vain Ahmed Ouyahia

Quelque 300 personnes se sont rassemblées dimanche devant un tribunal d'Alger pour attendre en vain l'arrivée de l'ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia et du ministre des Finances Mohamed Loukal, qui ont été, selon la télévision officielle, convoqués par la justice.

Bien que la chaîne n’ait pas annoncé de date précise pour leur convocation, les deux hommes ont été attendus par une petite foule de détracteurs et de curieux devant le tribunal Sidi Mhamed, qui s’est dispersée au bout de quelques heures sans qu’ils n’apparaissent, a constaté un journaliste de l’AFP. De nombreux policiers étaient déployés autour du tribunal.

« Le tribunal de Sidi Mhamed à Alger a convoqué l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia et Mohamed Loukal ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque d’Algérie dans des affaires de dilapidation des deniers publics et avantages indus », avait annoncé samedi la télévision publique algérienne.

M. Ouyahia est contesté par la base de son parti, le Rassemblement national démocratique (RND), dont il est le secrétaire général. Samedi, des dizaines de militants ont organisé un rassemblement devant le siège du parti à Alger pour exiger son départ.

M. Ouyahia est un fidèle de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, dont il a été trois fois Premier ministre depuis 2003. Très impopulaire, il a été limogé le 11 mars pour tenter -vainement- de calmer la rue dont il était l’une des têtes de turc favorites.

L’Algérie est le théâtre depuis le 22 février de manifestations massives déclenchées par la candidature à un nouveau mandat de M. Bouteflika, qui se sont transformées en contestation de tout le régime.

Mardi, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’armée algérienne a appelé la justice à « accélérer la cadence » dans les enquêtes ouvertes pour corruption contre des hommes d’affaires liés à l’ancien clan présidentiel.