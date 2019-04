Football : tout savoir sur le tirage au sort de la CAN 2019

Le tirage au sort de la CAN 2019, qui se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet, a été effectué vendredi soir au Caire. Avec, au menu, un alléchant Maroc-Côte d’Ivoire.

Cette fois-ci, la CAN a vraiment commencé. La dernière journée des qualifications, disputée fin mars, avait permis à quelques pointures continentales, comme le Cameroun et la RD Congo, d’éviter de passer un été à regarder les autres joueur. Elle avait également offert au Burundi l’occasion de rejoindre Madagascar et la Mauritanie sur la liste des jeunes premiers. Le Kenya, la Tanzanie, le Bénin, la Namibie et l’Angola, vont également revenir faire un tour de piste, après des absences plus ou moins longues.

L’Égypte plutôt bien servie

On sait désormais tout sur cette CAN 2019, confiée à l’Égypte après que le Cameroun a été prié de se concentrer sur la prochaine édition, prévue dans deux ans. Le premier tour s’étirera du 21 juin, date du match d’ouverture entre l’Égypte et le Zimbabwe, au 2 juillet. Les seizièmes de finales débuteront le 5 juillet pour s’achever le 8, les quarts de finale sont programmés les 10 et 17 juillet, les demies le 14, le match de classement le 17 et… la finale, au Stade Internationale du Caire, est fixée au 19 juillet.

Cette ultime date de la compétition phare de la Confédération Africaine de Football (CAF) est l’objectif de plusieurs sélections. Plusieurs favoris se dégagent : l’Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, et la Tunisie, qui étaient les cinq représentants du continent africain en Russie l’année dernière, avec le brillant résultat que l’on sait.

Derrière ce cinq majeur apparaissent le Cameroun, champion d’Afrique en titre mais dont le comportement erratique interpelle, l’Algérie, le Ghana, la Côte d’Ivoire, et un peu plus en retrait la RD Congo, la Guinée, le Mali et l’Afrique du Sud.

Chocs au Caire

Le sort a placé quelques gros bras dans le même groupe. Instinctivement, le choc entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, programmé le 28 juin au Caire lors de la deuxième journée, attire l’œil. D’autant plus que l’Afrique du Sud fait également partie du lot, rehaussant le niveau. Ce sera le lendemain d’un Sénégal-Algérie lui aussi prévu au Caire, mais dans un autre stade.

On aura aussi envie de se passionner pour le toujours très attendu Cameroun-Ghana, un vieux classique africain, dont le dernier opus, lors de la CAN 2017 au Gabon avait tourné à l’avantage des Lions Indomptables d’Hugo Broos (2-0), en demi-finale. Ce sera le 29 juin, et le match pourrait décider qui du Cameroun ou du Ghana s’installera aux commandes du groupe F. Mais les meilleurs spectacles peuvent aussi être assurés par les sélections de moindre envergure.

Ce premier tour aura forcément le goût de la nouveauté. Certaines sélections se rencontreront pour la première fois sur la terre des pharaons. D’autres profiteront de l’été égyptien pour tenter de prendre une revanche en souvenir d’une vieille défaite, que les anciens se chargeront de rappeler à leurs jeunes héritiers. Il y aura des surprises, des petits qui bousculeront les gros et des grandes sélections qui passeront entre les gouttes au premier avant de trouver leur rythme de croisière au fil de la compétition. Des équipes comme la Mauritanie, Madagascar, l’Ouganda ou le Bénin auront, peut-être, leur mot à dire.

LES GROUPES

GROUPE A : Égypte, RD Congo, Ouganda, Zimbabwe

GROUPE B : Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi

GROUPE C : Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie

GROUPE D : Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Namibie

GROUPE E : Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola

GROUPE F : Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau