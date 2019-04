Maroc : les détenus du Hirak du Rif seront transférés vers des prisons du Nord

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé jeudi le transfert des détenus du mouvement du Hirak du Rif vers des établissements pénitentiaires situés dans le nord du royaume.

Un communiqué de la DGAPR a annoncé jeudi 11 avril que suite à la confirmation en appel des jugements à l’encontre d’un « groupe de pensionnaires détenus dans le cadre des événements d’Al Hoceima et dans le souci de rapprocher ces pensionnaires de leurs familles et de préserver ainsi les liens familiaux et sociaux », l’administration pénitentiaire a décidé le transfert de ces détenus vers des établissements pénitentiaires situés dans la région Nord.

La DGAPR a adopté cette décision « dans le cadre de répartition des détenus des critères organisationnels ayant trait à la durée des peines d’emprisonnement et au classement en vigueur dans les établissements pénitentiaires concernant les durées des peines, tout en prenant en considération des cas particuliers relatifs au volet familial et social », précise le communiqué relayé par l’agence de presse officielle MAP.

Vendredi dernier, la Cour d’appel de Casablanca a confirmé la condamnation de 42 prévenus à des peines d’emprisonnement allant juqu’à vingt ans. Le mouvement de protestation qui a agité en 2016-2017 la région du Rif (nord) avait été déclenchée par la mort, en octobre 2016, d’un vendeur de poissons, broyé dans une benne à ordures en tentant de s’opposer à la saisie de sa marchandise.